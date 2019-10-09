Отдых детей в этом году обошелся орловцам дороже обычного

Итоги летней оздоровительной кампании подвели профсоюзы.

Посвященное прошедшей летней оздоровительной кампании детей совещание состоялось в правительстве Орловской области. По традиции, сезон был признан успешным. Однако свою ложку дегтя в бочку меда добавили профсоюзы.

В частности, их позицию на совещании осветил заместитель председателя областной Федерации профсоюзов Юрий Власов. Он напомнил, что Орловский горсовет народных депутатов всерьез рассматривал проект решения о двукратном повышении доли родителей — с 15 до 30 процентов — в оплате детских путевок в загородные оздоровительные лагеря на 2019 год.

«Федерация профсоюзов и профсоюзный актив областного центра выступили против такого решения, — напомнили в Федерации профсоюзов. — В результате активной позиции профсоюзов размер родительской доли удалось сохранить в прежнем размере».

Однако родителям все-таки пришлось раскошелиться. Было отмечено, что общий объем бюджетного финансирования детского отдыха в этом году увеличился. Но при этом существенно сократился объем средств, выделенных работодателями.

Если в 2018 году организации региона заплатили 32,2 миллиона рублей за детские путевки для своих работников, то в 2019 году показатель составил лишь 23,4 миллиона рублей.

«Ряд муниципальных образований области также уменьшили выделение средств на эти цели, — сообщили в областной Федерации профсоюзов. — В результате компенсировать недостаток средств на детский отдых пришлось за счет родителей, которые заплатили в этом году на 9 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Профсоюзы из своих бюджетов также выделили больше средств, чем в прошлом году».

ИА «Орелград»