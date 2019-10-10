В Орле осудили карманника, промышлявшего в маршрутках

Мужчина окажется за решеткой далеко не в первый раз.

Обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимого за кражи жителя Орла вынес суд Советского района. Мужчина попался на совершении очередного имущественного преступления. Судом и следствием было установлено, что в феврале 2019 года он обворовал в маршрутке одну из пассажирок.

Карманник ехал в автобусе, когда в салон вошла заинтересовавшая его женщина. У нее была с собой сумочка, которую она забыла закрыть на молнию. Улучив момент, вор запустил в сумочку свою руку и стащил кошелек. В последнем находилось около 1600 рублей наличными, а также карты, которые, как посчитало следствие, материальной ценности для злоумышленника не имели.

Кошелек карманник сначала спрятал между сидениями маршрутки – на случай, если бы пассажирка обнаружила пропажу и подняла бы тревогу. Но этого не произошло. Поэтому злоумышленник вышел на ближайшей остановке, прихватив кошелек с собой. Впрочем, оперативники довольно быстро его вычислили и задержали.

С учетом криминального прошлого мужчина получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»