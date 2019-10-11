В Орле рассказали о лукавой статистике роста зарплат медиков и учителей

Секреты хитрой отчетности раскрыли профсоюзы.

Федерация профсоюзов Орловской области провела ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «За достойный труд!» Одной из задач было привлечение внимания общественности к проблеме защиты прав трудящихся. Так, вопрос о росте зарплат был обсужден на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Федерация отметила, что на заседании была озвучена позитивная статистика. Согласно ей в Орловской области за январь-июль текущего года средняя зарплата педработников составила 26 383 рубля для учителей, 22 743 рубля — для воспитателей детских садов, 24 305 рубля — для педагогов дополнительного образования, 24 929 рубля — для мастеров производственного обучения.

У медиков они еще выше. Так, по официальным данным, орловские врачи зарабатывают в среднем по 49 370 рублей в месяц, средний медперсонал – по 25 232 рубля, младший медперсонал – по 25 100 рублей. У работников сферы культуры средний размер заработной платы составляет 28 104 рубля, у социальных работников — 25 269 рублей.

«Однако эта благополучная на бумаге картина не всегда оказывается такой же позитивной в жизни, особенно во внебюджетном секторе экономики, — сообщается на сайте областной Федерации профсоюзов. –Значительная часть населения области получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, что ниже прожиточного минимума трудоспособного населения».

По мнению профсоюзной стороны, многие работодатели хитрят и устанавливают зарплаты своим сотрудникам на уровне МРОТ, включая туда оклад и компенсационные выплаты, которые должны быть сверх МРОТ.

«Кроме того, в нашей области широко распространена практика установки дробленных ставок, — добавили в Федерации. — Например, работники культуры и почты, особенно на селе, получают по 0,5, 0,33 и даже 0,25 ставки. Жить на такие зарплаты невозможно».

Также было отмечено, что лишь три-четыре десятка орловских предприятий и организаций, за исключением бюджетных учреждений, проводят ежегодную индексацию заработной платы.

ИА «Орелград»