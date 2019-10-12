В Орле нашли необычные нарушения в сфере труда

Сразу два предприятия попали под прокурорские протесты.

Нарушения были вскрыты в ходе проверки, проведенной в Орле прокуратурой Советского района. Были обнаружены так называемые локальные правовые акты, противоречащие действующему законодательству.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, сразу в двух организациях — ООО «Эксплуатация жилья» и ОАО «Гражданпроект», — в положениях об оплате труда не было пунктов, согласно которым работник вправе заменить банк, в который переводится его зарплата.

То есть у сотрудников фактически не было выбора, хотя право самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты работникам дает ст. 136 Трудового кодекса РФ. Для этого надо всего лишь написать заявление работодателю и указать новые реквизиты для перевода денег.

«Кроме того, положение об оплате труда ООО «Эксплуатация жилья» предусматривало, что оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его начала, если работник своевременно подал заявление на отпуск, — добавили в прокуратуре региона. — Однако Трудовым кодексом РФ обязанность работодателя своевременно оплатить отпуск работника не ставится в зависимость от времени подачи работниками соответствующего заявления».

Сообщается, что обе организации уже привели в соответствие с законом свои внутренние документы. Сделано это было после того, как прокуратура принесла протесты.

ИА «Орелград»