В Орле показали копию Животворящего креста

Святыня посетила наш город в рамках уникального крестного хода.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, Орел стал одним из городов, которые посетили участники уникального автомобильного крестного хода «Святая Русь». Они провозят по регионам России святыню – копию Годеновского креста.

Акция организована магаданским отделением Всероссийского общества инвалидов. Возглавляет ее Александр Чмерев, инвалид первой группы. Автомобильный крестный ход стартовал в апреле 2019 года в Магадане. Участники уже побывали во многих городах России и Европы, а также на Афоне.

В Орловской митрополии пояснили, что речь идет о копии так называемого Животворящего Креста Господня, который находится в селе Годеново Ярославской области. Ее изготовили уфимские мастера.

В Орел святыню доставили вечером 8 октября. Она пробыла в Богоявленском соборе всего несколько часов. Перед крестом в этом храме был прочитан акафист. Утром 9 октября паломники повезли святыню в Курск.

«Участники крестного хода преподнесли в дар Богоявленскому собору список Казанской иконы Божией Матери «Державный Покров», — добавили в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»