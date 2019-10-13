В Орле мужчина чуть не убил друга из-за зажигалки

13.10.2019 | 13:19 Новости, Общество

Конфликт из-за пустяка едва не стоил жителю Орла жизни.

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Орла, дошло до апелляционной инстанции. Было установлено, что мужчина совершил тяжкое преступление буквально из-за пустяка. Потерпевшим стал его приятель.

В пресс-службе Орловского облсуда рассказали, что конфликт вспыхнул в ноябре прошлого года в одной из квартир дома на улице Советской. Потерпевший не вернул приятелю его зажигалку.

Подсудимого это так разозлила, что он набросился на друга с кулаками. В результате потерпевший получил тяжелые травмы. В частности, у него оказалась сломана нижняя челюсть и разорвана селезенка, которую позднее в больнице ему пришлось удалить.

В суде отметили, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Однако при вынесении приговора был учтен не только характер травм и действия подсудимого, но и криминальное прошлое этого мужчины. Он был судим за кражу и вышел из колонии лишь в 2016 году.

Суд первой инстанции наказал его лишением свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный посчитал приговор чрезмерно суровым и обжаловал его в апелляции, но облсуд оставил его жалобу без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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