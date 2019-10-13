Жителей Орловской области взволновали пестициды

Жалобы на обработки полей поднялись в общем рейтинге.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные по работе с обращениями граждан. Сообщается, что за 9 месяцев текущего года в это ведомство поступило 4 261 обращение, что на 56,8 процента выше уровня 2018 года.

Чуть чаще орловцы жалуются на нарушения прав потребителей, чуть реже – на нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Что касается последней сферы, то лидером здесь стали жалобы на условия проживания в жилых помещениях – 18,6 процента от общего количества.

Обращает на себя внимание присутствие в рейтинге, причем на высоком четвертом месте, обращений по поводу применения сельскохозяйственными предприятиями пестицидов и агрохимикатов. В этом году поступило 192 таких обращения, или 9,8 процента от общего числа.

Вероятно, жалобы подают пасечники. Напомним, текущий год по всей стране отметился пчеломором. Не обошел он стороной и Орловскую область. Пчелы гибнут из-за обработки полей химикатами без обязательного оповещения граждан.

Облсовет народных депутатов даже выступил с обращением к федеральным властям, призвав ужесточить наказание за нарушения с пестицидами и агрохимикатами и предложив вернуть Россельхознадзору функции по контролю в этой сфере.

В рейтинг наиболее частых обращений также попали жалобы на качество пищевых продуктов (15 процентов), на содержание территорий городских и сельских поселений (13,6), жалобы «сборщиков мусора» (9,6) и на качество питьевой воды и питьевого водоснабжения (4,7 процента).

ИА «Орелград»