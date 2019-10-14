Косогов назвал «мутной историей» выигрыш белгородцами подряда по мосту «Дружба»

Депутат выяснил, что «Ремспецмост» не смог нормально сделать даже маленький мост

Напомним, в конце прошлой недели белгородское ООО «Ремспецмост» с минимальным уставным капиталом получило контракт на завершение ремонта моста «Дружба» в Орле. Фирма была зарегистрирована в Белгородской области летом 2018 года и до начала 2019 года заработала 19,7 миллиона рублей, из которых 13,5 млн ей выплатил «Орелгосзаказчик».

Депутат горсовета Евгений Косогов вместе с мостовиками осмотрели объект, который ремонтировал «Ремспецмост». Это маленький мост через ручей Гремучий на трассе Горки-Шаблыкино. «Орелгосзаказчик» еще не принял работы.

«Необходимо подчеркнуть, что так называемый ремонт моста через руч. Гремучий на автомобильной дороге Горки–Шаблыкино произведен ООО «Ремспецмост» не качественно и с нарушениями технологии ремонта, — написал Косогов.

Депутат пожаловался в УФАС по Орловской области и отметил, что власти не имеют права заключить контракт на ремонт «Дружбы» с «Ремспецмостом». Косогов также предложил губернатору Орловской области Андрею Клычкову и сити-менеджеру Александру Муромскому «одуматься».

Напомним, из Белгородской области в Орел приехали близкие к Клычкову чиновники – советник Сергей Лежнев и глава облздрава Иван Залогин.

ИА «Орелград»