Умер депутат горсовета Константин Федотов

14.10.2019 | 21:38 Важное, Новости, Политика

Ему было 54 года

Скончался депутат горсовета Орла, бывший директор МУП «Зеленстрой» Константин Федотов. Об этом сообщил мэр города Василий Новиков.

«Друзья. Только что пришла печальная новость. Сегодня ушел из жизни мой коллега, депутат горсовета Константин Иванович Федотов. Это невосполнимая утрата для его родных, для всех нас. Светлая память!» — написал градоначальник в Facebook.

Федотову было 54 года. Известно, что он страдал от тяжелой болезни. Депутат состоял во фракции «Единой России» и был главой комитета по бюджету горсовета.

Долгое время Федотов возглавлял МУП «Зеленстрой». В конце 2016 года он покинул муниципальное предприятие и стал советником тогдашнего главы администрации Орла Андрея Усикова. Позже он покинул и этот пост.

ИА «Орелград»

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