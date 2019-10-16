В Орле задумались об ужесточении «мусорных» санкций

Региональный парламент предложил изменить механизм наказания.

Вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, нардепы обсудили наболевшую проблему.

Она отчасти касается «мусорной реформы». Которая проводится в нашей стране. Дело в том, что на законодательном уровне недостаточно отлажен механизм привлечения к ответственности виновных в совершении правонарушений в сфере обращения с отходами. По мнению орловских депутатов, на местах должностным лицам не хватает полномочий. Из-за этого часть виновных уходит от ответственности.

«В настоящее время обязанность выполнять требования к обращению с отходами на территории муниципальных образований установлена на федеральном уровне, — пояснили в парламентской пресс-службе. — Таким образом составлять административные протоколы по соответствующим правонарушениям уполномочены лишь представители органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

Практика показывает, что этого недостаточно. Однако местные должностные лица ничего не могут поделать – это не их сфера полномочий. В связи с этим Орловский облсовет планирует призвать федеральный центр изменить механизм и расширить перечень тех, кто вправе составлять протоколы по таким правонарушениям. В частности, предлагается включить в него должностных лиц органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, а также членов административных комиссий.

В облсовете добавили, что соответствующее обращение планируется направить в Государственную Думу РФ.

ИА «Орелград»