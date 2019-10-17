В Минтрансе назвали проблемой Красный мост Орла

Контракт до сих пор не заключен, и это вызывает опасения, сказал министр Евгений Дитрих

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ситуация с ремонтом Красного моста в Орле вызывает тревогу.

«В рамках нацпроекта выполняются работы по так называемым капиталоёмким мероприятиям <…> Но пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу <…> Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле», — приводит Regnum слова Дитриха.