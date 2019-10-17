В Минтрансе назвали проблемой Красный мост Орла

Контракт до сих пор не заключен, и это вызывает опасения, сказал министр Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ситуация с ремонтом Красного моста в Орле вызывает тревогу.
«В рамках нацпроекта выполняются работы по так называемым капиталоёмким мероприятиям <…> Но пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу <…> Орловская область — реконструкция Красного моста в Орле», — приводит Regnum слова Дитриха.
- Напомним, Красный мост находится в удручающем состоянии. Последний ремонт проводился 20 лет назад. В апреле обрушилась часть перил напротив дома №1 по улице Гостиной. Еще несколько секций перил под угрозой обрушения.
- Начало реконструкции оттягивает и ситуация с мостом «Дружба». Несмотря на то, что губернатор Орловской области Андрей Клычков раз за разом говорил о контроле капремонта переправы, «Региональные газораспределительные сети» отстали на полгода. С подрядчиком расторгли контракт и заключили с новым – ООО «Ремспецмост» из Белгородской области было учреждено всего полтора года назад.