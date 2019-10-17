В Орловской области спасли кота, более суток просидевшего на дереве

Домашний питомец не мог самостоятельно спуститься на землю.

О необычном вызове на происшествие рассказали в Главном управлении МЧС России по Орловской области. Тревожный сигнал поступил накануне днем от жителей города Ливны. Они сообщили, что на улице Карла Маркса на дереве сидит кот, который не может слезть самостоятельно. Очевидцы также сообщили, что животное просидело на ветке уже более суток.

«Спасти его без привлечения спецтехники прохожие не могли, — рассказали в ГУ МЧС, — Тогда было решено обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений — это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному».

На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 7. Они спасли кота при помощи автолестницы. Один из огнеборцев поднялся по ней, снял животное с ветки и передал его хозяйке.

ИА «Орелград»