Ложь, провокация, оговор: как чиновники играют в «Ревизорро»

Уверен, что читатель не будет отрицать, что вопросы питания, качества продуктов, приготовления блюд являются существенными в нашей жизни. Это подтверждает телевидение, показывая нам разнообразные кулинарные шоу. Человечество придумало тысячи блюд, сотни способов приготовления и десятки вариантов потребления – то, как надо делать и делать красиво и вкусно. Но есть и такое отдельное направление в подобных шоу, где зрителям показывают как делать недопустимо – «Контрольная закупка», «На ножах» и знаменитое на всю страну – «Ревизорро». Так вот, подобные шоу любят показывать не только телевизионщики, но и смекалистые чиновники. Ибо где зрелища, там и деньги!

Про деньги и заказчиков

На обеспечение продуктами социальных учреждений наш регион тратит около 3 млрд. рублей бюджетных денег. На эти деньги обеспечивают продуктами питания орловцев в интернатах, больницах, детских садах. Недавно в СМИ появился ряд публикаций с нелицеприятными фактами о том, как происходило снабжение продуктами орловских учреждений в 2017-2018 годах. КСП сравнило цены по которым поставлялись продукты в интернаты и выяснило, что цены относительно рыночных были занижены, а следовательно стариков и детей кормили некачественными продуктами. Однако в громком хоре голосов возмущения в адрес поставщиков потерялся голос который говорил, что цены закупочные выставляет не поставщик, а как раз руководители социальных учреждений. А сэкономленные деньги они пускают себе на зарплату.

Об этой проблеме даже писало издание «Российская газета»:

«Координатор федерального проекта «За честные продукты»! Александр Бражко уверен: невозможно поставить в больницу, школу, детсад ни грамма фальсификата или недоброкачественного продукта, если не получено «добро» от руководства этого учреждения. В 90 процентах случаев попадание фальсификата на обеденный стол провоцируют исключительно заказчики. Когда появился закон о закупках, в него внесли «стимулирующую» норму: сэкономленные бюджетные средства могут оставаться в распоряжении заказчиков. Это было сделано для того, чтобы заинтересовать их проводить конкурентные процедуры со снижением цены. Но получается, что директор школы, заведующий детсадом, главврач больницы заинтересованы в том, чтобы купить самое дешевое – то есть самое худшее. Ведь полученная экономия – это фактически его премия. Это колоссальная проблема. Значит, губернаторы должны четко сориентировать органы власти на местах: деньги, выделенные на питание в школах, садах и больницах, не должны быть предметом личной заинтересованности чиновников».

Сориентировались быстро

И губернаторы сориентировали подчиненных! А многие даже очень быстро сориентировались в ситуации. В этом году на портале госзакупок цены волшебным образом сравнялись с рыночными. Все поверили, что чиновники было образумились и решили закупать продукты по нормальным ценам. Орловские поставщики вздохнули и обрадовались, что не придется искать завалящие заводы в угоду заказчикам и можно покупать у ведущих производителей продукты. Воспрянули духом и даже поработали полгода. Но тут управление обеспечения деятельности подведомственных организаций Департамента здравоохранения Орловской области без суда, без экспертного заключения стало называть целые партии продуктов фальсификатом и рекомендовало больницам расторгать с поставщиками контракты и писать заявление в ОБЭП. Можно было бы согласиться с позицией чиновников, которые радеют за народ, но для того чтобы назвать продукт фальсификатом, требуется как минимум доказать, что он фальсифицирован. То есть приготовлен из непонятно чего и непонятно где. В нашей же области, происходит что-то невероятное по принципу программы «Ревизорро», но явно не полезное ни для потребителей, ни для поставщиков.

«Ревизорро» чиновничьего пошиба

Схема работает по такому принципу. Например, в больницу приходит Россельхознадзор и отбирает пробы с продуктов питания, например масла, сыра, творога, кефира, овощей и т.д. и обнаруживает незначительное превышение бактерий. Спустя некоторое время, скажем 20 дней, когда продукты уже съедены, на основании анализа Россельхознадзора главный врач больницы пишет письмо в департамент здравоохранения и сообщает в то самое управление, что выявлен такой вот неприятный случай.

Тут начинается чиновничье волшебство: управление обеспечения деятельности подведомственных организаций Департамента здравоохранения, ссылаясь на письмо главврача больницы пишет письмо во все организации облздрава указывая наименование фирм и их реквизиты и сообщает «о выявлении фактов поставки в учреждения фальсифицированной продукции» и рекомендует расторгать контракты и писать заявление в ОБЭП.

Получается своего рода чиновничья игра в «Ревизорро». Они тут проверили что-то, нашли невесть что, назвали это фальсификатом и фактически выгнали с рынка фирму. А ведь в исходном письме речь шла лишь об отклонении различных показателей в поставленных продуктах, да и Россельхознадзор не называл их фальсификатом. Но чиновники уже всё за всех решили.

Был предпринимателями – стали «преступниками»

По это нехитрой схеме любой предприниматель, который сегодня был добросовестным поставщиком, завтра становится почти преступником и даёт показания полиции. Даже если полиция разберётся в вопросе микробиологии и поймёт, что это не фальсификат, ярлык уже навешан и доказывать, что ты не фальсификатор поздно.

Безусловно, контроль важен. Вопрос в том, кто дирижирует управлением подведомственных организаций Департамента здравоохранения? Ведь именно здесь развешивают ярлыки «ФАЛЬСИФИКАТ» на неугодных поставщиков, по случайному стечению обстоятельств – орловских предпринимателей.

«Белгородское землячество» vs орловские предприниматели

Далеко углубляться не будем. Если мы говорим «здравоохранение», то подразумеваем «Иван Залогин», тот самый который дирижировал поликлиниками когда нужно было потрать более 66 миллионов рублей на информатизацию здравоохранения. Наверняка без его ведома не может пройти вопрос кого «назначить» без суда и следствия поставщиком фальсификата? Залогин входит в круг самых доверенных лиц Клычкова приехавших в Орел чиновников и уже прославился не самым лучшим образом. Его постоянно сопровождают скандалы с врачами. Его товарищем и куратором является советник Клычкова – Сергей Лежнев. Они с Залогиным земляки – Белгородцы. Тут возникает вопрос не является ли «волшебная» чиновничья схема «Ревизорро» с самодеятельным признанием продуктов фальсификатом совместным трудом их землячества?

Следует отметить, что рынок поставок продуктов питания в соцучреждения региона в Орловской области уже давно сформировался из местных фирм поставщиков с длинной историей. Тут нет проходных поставщиков из других регионов. Найти концы сомнительных поставок всегда можно в отличие от поставщиков гастролеров из других регионов. Однако, судя по тактике которую принял департамент здравоохранения, суть составления писем заключается не в том, чтобы улучшить качество продуктов, а в том, чтобы закошмарить конкретных поставщиков, назвать их фальсификаторами, разорвать с ними контракты. Об этом говорит рекомендация расторгать договор. А если контракты разорваны, контрагент оболган – добро пожаловать новым поставщикам?

Суровая орловская реальность

Если вы думаете, что это зачистка площадки под поставку через госконтракт фантастическая идея автора этого опуса и дирижировать госконтрактами нереально, то можете посмотреть на другие закупки, которые проходят сейчас в Орловской области и Орле.

Благоприятный климат для нужных фирм и создание невыносимых условий для тех, кто не по чиновничьей душе, стали суровой орловской реальностью.

ИА «Орелград»