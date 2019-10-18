В орловскую больницу привезли девочку-маугли. Мать продавала ее в сексуальное рабство за водку

18.10.2019 | 16:33 Важное, Новости, Происшествия

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В НКМЦ привезли 12-летнюю пациентку по имени Диана, которая ходит на четвереньках и не умеет разговаривать. По данным издания «Орелтаймс», мать продавала девочку в сексуальное рабство за бутылку водки.

«Мать алкоголичка. Это её 8-ой ребёнок. Предыдущих 7 забрали органы опеки. Этого ребёнка мать всячески прятала. Дома – содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колёсах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», — сказал собеседник издания.

Ребенка привезли в больницу полицейские и представители опеки. Девочка жила в Орловском районе, но мать повезла ее в гости в Дмитровский район. Там ребенка и забрали в больницу с истощением. У нее диагностирована серьезная задержка в развитии.

Девочка не знает, что такое кровать. Она постоянно ложится на пол и сворачивается клубком, не умеет пользоваться столовыми приборами и толком даже не может жевать еду. Ребенок боится людей и общается звуками.

Дальнейшая ее судьба неизвестна.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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