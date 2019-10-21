В Орле введут особый режим из-за Октябрьской революции

21.10.2019 | 17:51 Новости, Политика

102-я годовщина Революции может обернуться чем-то неприятным.

Администрация города Орла издала постановление о переходе на работу в усиленном режиме. Руководство города будет трудиться по особому графику в условиях круглосуточного взаимодействия с 18.00 1 ноября до 09.00 5 ноября, а также с 18.00 6 ноября до 09.00 8 ноября 2019 года.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности рекомендовано в те же сроки организовать круглосуточное дежурство руководящих должностных лиц. Постановление принято «в целях повышения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности».

Сроки выбраны не случайно. Как следует из документа, особый режим в городе будет введен в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства (4 ноября) и 102-ой годовщине Октябрьской революции (7 ноября).

УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории областной столицы. Управлению по безопасности администрации города поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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