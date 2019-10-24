Украинский советник Клычкова покинул правительство

Артур Волошин уволился по собственному желанию – даже не по статье

Советник губернатора Орловской области Артур Волошин, который был уличен в незаконном получении паспорта РФ, покинул свой пост. Глава региона Андрей Клычков подписал заявление об увольнении по собственному желанию после двухнедельной паузы.

Об этом сообщило издание FLB.ru. Журналисты заявили, что Волошин должен был быть уволен по статье, потому что фактически он обманул администрацию Орловской области. Также коллеги задались вопросом, будут ли наказаны кадровики правительства, которые без должной проверки приняли на работу нарушителя закона.

Напомним, Артур Волошин имеет украинское гражданство и не отказывался от него, получив российский паспорт .Это вскрылось в результате проверки. МВД аннулировало паспорт Волошина, а прокуратура Орловской области потребовала от Клычкова уволить советника.

ИА «Орелград»