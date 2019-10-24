Украинский советник Клычкова покинул правительство

24.10.2019 | 15:13 Важное, Новости, Политика

Артур Волошин уволился по собственному желанию – даже не по статье 

Артур Волошин (справа) на встрече с представителями «Сторк Холдинг ГмбХ»

Советник губернатора Орловской области Артур Волошин, который был уличен в незаконном получении паспорта РФ, покинул свой пост. Глава региона Андрей Клычков подписал заявление об увольнении по собственному желанию после двухнедельной паузы.

Об этом сообщило издание FLB.ru. Журналисты заявили, что Волошин должен был быть уволен по статье, потому что фактически он обманул администрацию Орловской области. Также коллеги задались вопросом, будут ли наказаны кадровики правительства, которые без должной проверки приняли на работу нарушителя закона.

Напомним, Артур Волошин имеет украинское гражданство и не отказывался от него, получив российский паспорт .Это вскрылось в результате проверки. МВД аннулировало паспорт Волошина, а прокуратура Орловской области потребовала от Клычкова уволить советника.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования