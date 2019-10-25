ЛДПР и СР не поддержали бюджет, предложенный Клычковым

25.10.2019 | 11:52 Новости, Политика

На сессии областного совета был рассмотрен бюджет на 2020 год

На заседании был заслушан отчет чиновников, о том как формируется главный финансовый документ области на следующий год. По докладам бюджет получается бездефицитный и даже с приростом доходов, однако депутаты к цифрам отнеслись с критикой и обратили внимание на важные моменты.

Например, депутат Руслан Перелыгин из «Справедливой России» в своей речи отметил уменьшение финансирования скорой помощи. Фракция ЛДПР усомнилась в том, что бюджет ориентирован на благо населения, и не поддержала его.

«Единая Россия» и КПРФ выступили за бюджет на 2020 год. Большинством голосов (32 против 11) бюджет был принят в первом чтении.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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