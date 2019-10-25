Убийцу орловской пенсионерки повязали на границе с Украиной

25.10.2019 | 10:56 Новости, Общество

Мужчина пытался сбежать

На границе Курской области и Украины задержан 29-летний мужчина, его подозревают в убийстве 61-летней жительницы Орловской области, сообщили в Следственном комитете.

Тело женщины было обнаружено 24 октября. Жительница деревни Знаменка Малоархангельского района лежала во дворе частного дома. На трупе обнаружили признаки насильственной смерти, и СК возбудил дело об убийстве.

В ведомстве подчеркнули, что раскрыть преступление помогли грамотные действия и «профессиональная инициатива» следователей и оперативников. Убийцей оказался ранее судимый мужчина. Его задержали в Курской области при попытке перейти границу РФ. О мотивах убийства не сообщается.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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