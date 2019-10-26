В Орле профсоюзы рассказали, какой должна быть зарплата

Свою позицию они высказали на публичных слушаниях по проекту бюджета.

Как пояснили в Федерации профсоюзов Орловской области, речь идет о проекте бюджета региона на плановый трехлетний период. Представители профсоюзов приняли участие в прошедших в облсовете народных депутатов публичных слушаниях. Они одобрили то, что бюджет имеет социальную направленность. Однако высказали и свои замечания.

Часть из них касалась заработной платы. Профсоюзы напомнили, что с 1 января 2020 года в нашей стране планируется увеличение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей.

Соответственно, автоматически увеличится заработок самых низкооплачиваемых категорий работников. Средства на это заложены в проекте бюджета. Однако средств на повышение зарплаты специалистам в нем нет. Получается, что уровень доходов работников низкой и высокой квалификации может подравняться, а это чревато спорами внутри коллективов.

«В целях сохранения социальной стабильности и достигнутого уровня дифференциации в оплате труда, в бюджете должен быть предусмотрен и обеспечен рост заработной платы квалифицированных работников бюджетной сферы, продолжена работа по пересмотру систем оплаты труда», — заявили в Федерации профсоюзов.

Там также напомнили, что сейчас ведутся переговоры по заключению очередного регионального соглашения о минимальной заработной плате. Его действие планируется распространить на работников внебюджетной сферы. Хотя профсоюзы добиваются, что действие соглашение охватило и бюджетников.

Такой документ гарантирует региональным работникам минимальный уровень зарплаты выше федерального. Так, на 2020 год профсоюзы предлагают установить региональный МРОТ в размере 1,15 МРОТ федерального.

«В проекте бюджета запланирована индексация заработной платы ряда категорий работников бюджетной сферы с 1 октября, — добавили в федерации. — Профсоюзы считают, что индексацию целесообразнее проводить в первом квартале текущего года на размер инфляции за прошедший год, а денежные средства на эти цели планировать с начала года».

ИА «Орелград»