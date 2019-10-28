Орел «дружно» встал в пробках

28.10.2019 | 9:07 Важное, Новости, Общество

Из-за закрытия моста затор на Московской начинается от «Экрана»

Данные на 9:00

Сегодня, 28 октября, — первый рабочий день без моста «Дружба». Многострадальную переправу закрыли в ночь на воскресенье — после того как комиссия обнаружила, что одну из опор размыло.

Сегодня утром орловцы поехали на работу — и, судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», доехали не все. Потому что пробка на Московской начинается от остановки «Экран». В Telegram-канале «Орел Автомобильный» пишут, что затор начал формироваться раньше 8 часов.

«Я от Герцена до сквера танкистов минут за 10 дополз», «Остановка экран-остановка Медведева 15 минут», «От медведева до сквера 25 мин», — пишут автолюбители (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

В обратную сторону затор чуть меньше — начинается от 1-й Посадской. Напомним, такая картина будет наблюдаться минимум год — мост «Дружба» будет открыт минимум в декабре 2020 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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