В Орловской области два водителя погибли на работе

Соцстрах представил обзор несчастных случаев на предприятиях Орловской области.

Сводка несчастных случаев, произошедших на территории Орловской области, сформирована по актам. Они поступили в Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в сентябре-октябре 2019 года. Впрочем, некоторые несчастные случаи произошли еще летом. В их числе, увы, были и летальные.

Как сообщает реготделение Фонда соцстраха, один такой случай произошел в Орле 30 августа. В тот день 50-летний водитель грузовика привез силос в траншею для трамбовки.

«Он вышел из кабины и подошел к заднему борту кузова, чтобы его открыть. В это время погрузчик, который трамбовал силосную массу наверху, стал съезжать вниз траншеи и совершил наезд на водителя, придавив его к кузову автомобиля. Спасти водителя не удалось», — рассказали в Фонде.

Второй летальный несчастный случай на производстве произошел 7 сентября на территории Орловского района. Там 49-летний тракторист не справился с управлением. Трактор съехал в овраг. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Впрочем, за отчетный период времени и другие орловские водители попадали в беду. Так, 15 августа в Ливнах 43-летний водитель КамАЗа при ремонте автомобиля «застропил за рым-болт редуктор стропом при помощи крана мостового и начал подъем».

«При подъеме редуктор зацепился за реактивную тягу. Мужчина спустился в смотровую яму, чтобы отцепить редуктор. В этот момент разрушилась сварка рым-болта, редуктор упал и травмировал водителя. В результате мужчина получил ушиб грудной клетки и частичный разрыв четырехглавой мышцы правого бедра. Степень тяжести травмы – легкая», — сообщили в соцстрахе.

В Урицком районе 13 сентября сорвалась подставка заднего борта грузовой машины. Она и ударила 50-летнего водителя по лицу и сломала ему нос. Под Орлом 29 сентября находившийся в рейсе 51-летний водитель решил заменить приспущенное колесо на полуприцепе. При откручивании гайки ключ сорвался с нее и по инерции отскочил мужчине в лоб. Травма оценена как легкая.

«Человек, получивший травму на производстве или профзаболевание, может рассчитывать на всестороннюю помощь Фонда социального страхования, в том числе пособие по временной нетрудоспособности, оплачиваемого в связи со страховым случаем в размере 100 процентов среднего заработка работника, — отметили в реготделении Фонда. — Если по решению бюро медико-социальной экспертизы пострадавшему будет установлен процент утраты трудоспособности, то назначается также единовременная и ежемесячные страховые выплаты непосредственно из бюджета регионального отделения».

Также сообщается, что в целом в текущем году в Орловской области произошло 133 несчастных случая на производстве. Среди них 111 случаев оценены как легкие, а 16 – тяжелые. Также зафиксировано 6 смертельных случаев.

ИА «Орелград»