Клычков заявил, что нашел решение проблемы обманутых дольщиков

Орлу поможет Фонд защиты прав дольщиков и пустая земля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали Соглашение о софинансировании завершения строительства проблемных домов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Отметим, указанный Фонд был создан во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Он уже работает с регионами, так что Орловская область в этом отношении не первопроходец. Капитализация этой организации растет. Ее основная задача – помощь в достройке проблемных объектов.

«Соглашение о софинансировании позволит восстановить права около 400 дольщиков в регионе. Мы рассчитываем, что решение Наблюдательного совета Фонда по определению механизмов восстановления прав граждан первых двух домов будет принято уже в ноябре», — заявил Олег Говорун.

В данном случае речь идет о проблемных домах № 83 на улице Панчука и № 5 на улице Родзевича-Белевича в Орле. Весьма многословным оказался Андрей Клычков, комментируя заключенное соглашение. Так, он заявил, что «встречался с дольщиками много раз, и в администрации, и на строительных площадках с участием инициативных групп дольщиков, строительного надзора, застройщика».

«Правительство области не уходило от ответов и решения проблемы, — считает губернатор. — Но, к сожалению, быстрого решения в рамках действующего законодательства вопроса не было».

Как водится, быстрое решение нашел только Путин. Орловцам по традиции остается лишь взять под козырек. Впрочем, заслугу Клычкова в областной администрации все-таки нашли. Там припомнили инвестиционное послание главы региона – это такой длинный доклад о намерениях и прогнозах, которые могут не сбыться, который губернатор зачитывает в конце каждого года. В этом «документе» Клычков обозначил еще один путь решения проблем обманутых дольщиков.

«Речь идет о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов для организаций, реализующих инвестиционные проекты по строительству многоквартирного дома с планируемым объемом капитальных вложений не менее 50 миллионов рублей после выполнения обязательств по содействию в восстановлении нарушенных прав граждан — обманутых дольщиков», — сообщила пресс-служба Клычкова.

ИА «Орелград»