В Орле двое мужчин до смерти избили старика за отказ поздороваться

Присяжные заседатели рассмотрели жуткое уголовное дело.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Дело было рассмотрено в Заводском районном суде коллегией присяжных заседателей. Перед ними предстал один из двух жителей Орла, которые жестоко избили мужчину 1938 года рождения. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Оно было заведено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Отметим, что обвиняемый сам подал ходатайство о суде присяжных. Впрочем, это ему не помогло.

По версии следствия, обвиняемый и его подельник, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, действовали из хулиганских побуждений. Для нападения на старика они использовали незначительный повод.

Потерпевший случайно встретился с обвиняемым в продуктовым магазине и отказался с ним поздороваться. Тогда пьяная парочка вышла на улице и стала дожидаться, пока пенсионер не выйдет из магазина. А когда тот вышел, подельники набросились на него и жестоко избили. От полученных травм пенсионер скончался.

«По результатам судебного разбирательства присяжные согласились с позицией государственного обвинения и пришли к единодушному выводу о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Кроме того, присяжные пришли к выводу о том, что он не заслуживает снисхождения».

Что касается наказания, то теперь его должен определить суд.

ИА «Орелград»