Клычков спустя год нашел себе заместителя. В Курске

Должность вице-премьера по социальному блоку пустовала очень долго

Заместителем председателя правительства Орловской области по социальному блоку станет Валентина Нордстрем, утверждают «Орловские новости». О ее назначении будет объявлено в ближайшее время.

54-летняя Нордстрем сделала карьеру в Курской области. Она работала в администрации Курска, а последние 10 лет трудилась заместителем губернатора Александра Михайлова. Отметим, что она занималась вопросами финансов и бюджета, а Клычков пригласил чиновницу заниматься очень важной, но малознакомой ей темой.

Нордстрем покинула курское правительство после избрания губернатором Романа Старовойта. Новому главе региона чиновница оказалась не нужна, зато, видимо, придется ко двору в Орловской области.

Если вы вдруг забыли, то губернатор Орловской области Андрей Клычков когда-то обещал формировать руководящий корпус региона местными кадрами. После этого в регион из белгородской больницы приехал рулить здравоохранением Иван Залогин, а из московской школы руководить образованием — Татьяна Крымова. Теперь между ними и губернатором будет промежуточное звено — как раз Нордстрем.

Напомним, кресло зампреда по «социалке» пустовало с момента избрания Андрея Клычкова. Тогда он освободил от должности Андрея Усикова.

ИА «Орелград»