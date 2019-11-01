В Орле дом ветерана затапливает сточными водами

Следственный комитет начал доследственную проверку

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны, который живет в Орле. Об этом сообщили в ведомстве.

Частный дом ветерана долгое время затапливает сточными водами. Но должностные лица мэрии «не принимают действенных мер», чтобы помочь пожилому мужчине.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

ИА «Орелград»