В Орле из-за ремонта моста «Дружба» может рухнуть жилой дом

Жители аварийного дома рассказали о своих страхах депутаты Госдумы.

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко провела прием граждан в общественной приемной. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Напомним, что приемная работает под патронажем премьер-министра Дмитрия Медведева.

На прием пришла местная жительница, которая поделилась не только своими страхами, но и опасениями своих соседей. Она рассказала, что проживает в доме №73 по улице Черкасской. С ее слов, этот дом был признан аварийным еще в 2013 году, но его до сих пор не снесли, а людей нее расселили.

Здание располагается поблизости от недавно закрытого моста «Дружба». Напомним, это сооружение ожидает длительный ремонт. Жители аварийного дома со страхом ожидают начала ремонта. Они боятся, что их дом просто не выдержит и рухнет

«Когда мимо едут машины, у нас стены качаются», — рассказала пришедшая на прием орловчанка.

Такое же беспокойство испытывают жители соседнего дома. Как пояснили в реготделении «Единой России», он «признан памятником архитектуры, а значит, ни продать его, ни сделать капитальный ремонт нельзя. В то же время подвал «памятника» регулярно заливается водой, которую люди откачивают сутками после каждого дождя».

Ольга Пилипенко пообещала взять ситуацию на особый контроль. По ее поручению уже направлены запросы в администрацию города Орла и областную жилищную инспекцию.

ИА «Орелград»