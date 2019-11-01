В Орле разработали правила работы приютов для животных

Владельцев обяжут обеспечить комфортные условия пребывания в приютах.

Правительство Орловской области разработало порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них. Документ в эти дни проходит антикоррупционную экспертизу, после чего планируется его принятие. Речь идет о приютах для животных без владельцев, в том числе диких зверей. Трудиться в них смогут как штатные работники, так и привлеченные в рамках соответствующих договоров.

Будут утверждены и требования к самим приютам. Их разрешат размещать только в отдельно стоящих и специально предназначенных для этого зданиях, строениях и сооружениях. Власти собираются категорически запретить размещение приютов для животных в изолированных частях общественных, административных или производственных зданий, а также в квартирах. Кроме того, расстояние от жилой застройки до них должно будет составлять не менее 150 метров.

Территории приютов обяжут обносить сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,4 метра. По периметру забора необходимо будет высаживать кустарники. Въезд должен быть снабжен дезинфекционным барьером.

Помещения для животных должны быть оборудованы подачей холодной и горячей воды. Поступивших в приют для животных будут маркировать. На каждое из них должен оформляться ветеринарный паспорт.

Умерщвление животного будет предусмотрено только в случае «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью». Например, если животное заражено бешенством.

«Процедура умерщвления должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, — говорится в проекте постановления. — По факту умерщвления животного без владельца незамедлительно составляется акт».

Собаки и кошки должны содержаться раздельно. Запрещается совместное содержание разнополых половозрелых нестерилизованных животных. Собаки должны содержаться в вольерах или клетках, которые могут быть индивидуальными и групповыми. Вольер должен состоять из крытой утепленной части, состоящей из навеса с будкой или кабины с будкой, и открытой – выгула. Будка должна защищать животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений. Площадь открытой части вольера для каждой собаки должна составлять не менее 2 квадратных метров.

Территория вольера для собак должна быть огорожена забором высотой не менее 2 метров. Дверь вольера должна открываться вовнутрь и иметь запор, обеспечивающий невозможность самопроизвольного выхода собаки из вольера.

Помещение для кошек должно состоять из крытой утепленной части, необходимой для «обеспечения минимальных потребностей животного в движении и примыкающей к ней выгульной площадки или помещения с окнами в отапливаемом строении приюта для животных, оборудованном клетками или вольерами группового содержания, при соблюдении нормы не менее 1 квадратного метра площади на одно животное».

Отдельно в постановлении будут прописаны правила содержания диких животных.

ИА «Орелград»