Названо точное число бизнесменов в Орле

3.11.2019 | 13:42 Новости, Экономика

Их количество немного не дотянуло до 20 тысяч.

Как сообщает региональное управление ФНС России, на 1 октября текущего года в Орловской области было зарегистрировано 19874 бизнесмена. В ведомстве отмечают, что показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года немного вырос. Предпринимателей в регионе за год стало больше на 185 человек.

В УФНС рост показателя связывают с активным внедрением современных технологий. Например, упростилась процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого даже не надо выходить из дома. Достаточно зайти на сайт налоговой службы. Там имеется сервис под названием «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

«Сэкономить время на поиск необходимой информации поможет еще один сервис ФНС России — «Создай свой бизнес», который подробно ознакомит с пошаговой инструкцией «Как стать предпринимателем или открыть свое предприятие (организацию)», — сообщило управление ФНС России по Орловской области.

Ведомство также напомнило жителям региона, что государственная регистрация необходима. Именно она позволяет узаконить бизнес. Предпринимательство без регистрации считается незаконным. За это могут наказать не только по административному кодексу, но и по уголовному.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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