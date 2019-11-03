В Орле появилась новая святыня

3.11.2019 | 8:56 Новости

В областной центр доставили икону преподобноисповедника Гавриила.

Новая святыня появилась в Иверском храме города Орла. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Вечером 25 октября в наш город доставили икону преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе). Она прибыла из Орского Иверского женского монастыря Оренбургской митрополии и в храм Иверской иконы Божией Матери. Сообщается, что святыню подарил духовник монастыря протоиерей Сергий Баранов.

«Торжественную встречу святыни возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в канун престольного праздника Иверского храма, — рассказали в митрополии. – Владыка Тихон пожелал всем прихожанам молитвенной помощи преподобноисповедника Гавриила Ургебадзе».

Он отметил, что при жизни святой Гавриил не раз подвергался гонениям и пыткам. Но, несмотря ни на что, сохранил веру, проповедуя Христа. Ургебадзе родился 26 августа 1929 года в Грузии. В 26 лет принял монашеский постриг. Во дворе дома своими руками он возвел церковь.

«Еще при жизни верующие почитали отца Гавриила великим подвижником и приходили к нему как к святому, — говорят в митрополии. — За любовь к людям его называют «современным апостолом любви» и сравнивают с Иоанном Богословом. Кроткая улыбка на лике батюшки вселяет надежду каждому приходящему к нему за помощью».

В 1995 году Ургебадзе скончался, в 2012-м был канонизирован Грузинской православной церковью а 25 декабря 2014 года был включен в месяцеслов Русской Православной Церкви. Мощи преподобного находятся в Грузии.

В Орле новая святыня будет доступна для поклонения всем верующим, перед ней регулярно будут совершаться акафисты.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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