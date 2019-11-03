В Орле женщина из-за мужчины напала на полицейского

Инцидент произошел в Северном районе города Орла.

Суд Северного района вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвинялась в совершении умышленного преступления средней тяжести против порядка управления. Иными словами, она напала на полицейского, который пытался усадить в служебный автомобиль ее приятеля.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая и ее кавалер около полуночи вместе распивали водку, сидя в беседке во дворе одного из многоквартирных домов. К ним подошли сотрудники полиции и напомнили, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено законом и является административным правонарушением.

Мужчину попросили пройти в служебный автомобиль «в целях установления личности и рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности». Сам он возражал только устно, но его подруга оказалась более агрессивной. Она подошла к одному из полицейских и ударила его по лицу. Страж порядка получил «телесные повреждения в виде ссадин в области щеки слева и в скуловой области слева, не причинивших вреда здоровью по признаку отсутствия кратковременного расстройства здоровья».

Хотя и особой боли он не почувствовал, на женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ. Суд учел то, что она публично извинилась перед потерпевшим. В результате уголовное преследование в отношении нее было прекращено, а за содеянное ей назначили судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»