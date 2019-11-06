Орловца отдали под суд за жестокое убийство топором

Мужчина расправился со своей возлюбленной

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 46-летнего жителя Дмитровского района. Его обвиняют в убийстве сожительницы. Мужчина уже признал вину и раскаялся, однако это вряд ли избавит его от наказания.

Трагедия случилась в июне 2019 года. Мужчина был пьян и поссорился с сожительницей. Сначала он избил ее молотком, а затем добил ударами топором по голове. От полученных травм женщина скончалась.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в СК.

ИА «Орелград»