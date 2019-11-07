Стало известно, где и когда в Орле откроются елочные базары

Торговать елками и лапником будут с 15 по 31 декабря.
Администрация города Орла определилась со сроками работы новогодних елочных базаров, а также утвердила схему их расположения. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в этом году таких базаров станет больше. Предпринимателям предоставят 31 площадку против 29-ти в прошлом году.
Работать елочные базары будут с 15 по 31 декабря. По традиции, право торговать елями, соснами, а также хвойным лапником будет разыграно на конкурсной основе. Финансово-экономическое управление администрации города уже начало прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.
«Традиционно победителем аукциона станет участник, предложивший наиболее высокую цену лота, — сообщили в администрации Орла. — Начальная цена составит 11 874 рубля Площадь для размещения объекта составляет 16 квадратных метров».
Заявки будут принимать до 4 декабря, а итоги конкурсная комиссия подведет 9 декабря.
Ожидается, что большая часть новогодних елок в наш регион будет завезена из питомников соседних Брянской и Калужской областей, славящихся своими лесами.
Елочные базары будут размещены по следующим адресам:
— ул. Тургенева, в районе дома №41;
— ул. Октябрьская, в районе дома №57;
— пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
— ул. Пушкина, в районе дома №20;
— ул. 5-го Августа, в районе дома №19;
— Наугорское шоссе, в районе дома №82;
— ул. Московская, в районе дома №112;
— ул. Льва Толстого, в районе дома №19;
— пл. Комсомольская, в районе дома №77;
— ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
— ул. Авиационная, в районе дома №3;
— ул. Комсомольская, в районе дома №196;
— ул. Комсомольская, в районе дома №242;
— ул. Комсомольская, в районе дома №356;
— ул. Комсомольская, в районе дома №384;
— ул. Планерная, в районе дома №69;
— ул. Машкарина, в районе дома №10;
— ул. Карачевская, в районе дома №144;
— ул. Блынского, в районе дома №2;
— ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
— ул. Раздольная, в районе дома №86;
— площадь им. Г.К. Жукова;
— ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60-летия Октября);
— ул. Полесская, в районе дома №53;
— ул. 8 Марта, в районе дома №19;
— ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
— ул. Октябрьская, в районе дома №120;
— Наугорское шоссе, в районе дома №48;
— ул. Генерала Родина, в районе дома №52;
— ул. Саханская, в районе дома №2;
— ул. Кромская, в районе дома №15.
ИА «Орелград»