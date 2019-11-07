Стало известно, где и когда в Орле откроются елочные базары

Торговать елками и лапником будут с 15 по 31 декабря.

Администрация города Орла определилась со сроками работы новогодних елочных базаров, а также утвердила схему их расположения. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в этом году таких базаров станет больше. Предпринимателям предоставят 31 площадку против 29-ти в прошлом году.

Работать елочные базары будут с 15 по 31 декабря. По традиции, право торговать елями, соснами, а также хвойным лапником будет разыграно на конкурсной основе. Финансово-экономическое управление администрации города уже начало прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.

«Традиционно победителем аукциона станет участник, предложивший наиболее высокую цену лота, — сообщили в администрации Орла. — Начальная цена составит 11 874 рубля Площадь для размещения объекта составляет 16 квадратных метров».

Заявки будут принимать до 4 декабря, а итоги конкурсная комиссия подведет 9 декабря.

Ожидается, что большая часть новогодних елок в наш регион будет завезена из питомников соседних Брянской и Калужской областей, славящихся своими лесами.

Елочные базары будут размещены по следующим адресам:

— ул. Тургенева, в районе дома №41;

— ул. Октябрьская, в районе дома №57;

— пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);

— ул. Пушкина, в районе дома №20;

— ул. 5-го Августа, в районе дома №19;

— Наугорское шоссе, в районе дома №82;

— ул. Московская, в районе дома №112;

— ул. Льва Толстого, в районе дома №19;

— пл. Комсомольская, в районе дома №77;

— ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);

— ул. Авиационная, в районе дома №3;

— ул. Комсомольская, в районе дома №196;

— ул. Комсомольская, в районе дома №242;

— ул. Комсомольская, в районе дома №356;

— ул. Комсомольская, в районе дома №384;

— ул. Планерная, в районе дома №69;

— ул. Машкарина, в районе дома №10;

— ул. Карачевская, в районе дома №144;

— ул. Блынского, в районе дома №2;

— ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;

— ул. Раздольная, в районе дома №86;

— площадь им. Г.К. Жукова;

— ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60-летия Октября);

— ул. Полесская, в районе дома №53;

— ул. 8 Марта, в районе дома №19;

— ул. Приборостроительная, в районе дома №44;

— ул. Октябрьская, в районе дома №120;

— Наугорское шоссе, в районе дома №48;

— ул. Генерала Родина, в районе дома №52;

— ул. Саханская, в районе дома №2;

— ул. Кромская, в районе дома №15.

ИА «Орелград»