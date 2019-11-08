Эвакуировано общежитие ОГУ

Из здания вышли около 250 человек

Как стало известно «Орелграду», в общежитии ОГУ на улице Комсомольской случилось ЧП, из-за которого из здания эвакуировались около 250 человек. На место вызова прибыли сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области подтвердили информацию. По предварительной версии спасателей, эвакуировать общежитие пришлось из-за перцового газа. Неизвестные разбрызгали его из баллончика.

Пострадал один человек, он получил отравление газом. На месте работают сотрудники СПСЧ, скорой помощи и газовой службы.

ИА «Орелград»