Эвакуировано общежитие ОГУ

8.11.2019 | 15:48 Важное, Новости, Происшествия

Из здания вышли около 250 человек

Как стало известно «Орелграду», в общежитии ОГУ на улице Комсомольской случилось ЧП, из-за которого из здания эвакуировались около 250 человек. На место вызова прибыли сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области подтвердили информацию. По предварительной версии спасателей, эвакуировать общежитие пришлось из-за перцового газа. Неизвестные разбрызгали его из баллончика.

Пострадал один человек, он получил отравление газом. На месте работают сотрудники СПСЧ, скорой помощи и газовой службы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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