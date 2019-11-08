Названо число орловцев, погибших на работе

Данные о ЧП на производстве озвучила комиссия по охране труда.

Как пояснили в Федерации профсоюзов Орловской области, комиссия по охране труда и защите от экологической опасности является постоянно действующим органом. Она провела свое очередное заседание, на котором с докладом выступил главный технический инспектор труда ФПОО Геннадий Бабкин.

Он рассказал об уровне и причинах производственного травматизма. По его словам, по сравнению с предыдущими годами статистика улучшилась, но все равно остается тревожной. Так, за 10 месяцев текущего года в Орловской области было зарегистрировано 143 несчастных случая.

В 25 случаях ЧП были сопряжены с тяжелыми последствиями, в 18-ти из них по результатам расследования они квалифицированы как несчастные случаи на производстве, а 7 — как несчастные случаи, не связанные с производством. Как пояснил Геннадий Бабкин, в этих случаях работники умерли в результате общего заболевания.

«В 18 несчастных случаях на производстве пострадало 20 работников — 6 человек погибло, а 14 были тяжело травмированы, — сообщил он. — Наибольшее количество несчастных случаев произошло в сельском хозяйстве (8) и торговле (3). Два несчастных случая произошли в обрабатывающем производстве, по одному — в организациях транспортировки и хранения, здравоохранении и строительства».

Что касается видов несчастных случаев, то пять из них произошло в результате ДТП, семь — в результате падения пострадавших, четыре — в результате воздействия на пострадавших движущихся и разлетающихся предметов и машин.

ИА «Орелград»