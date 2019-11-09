В Орле мужчина ввел плату за посещение своей квартиры

Житель Орла незаконно превратил свою квартиру в доходное место.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда в отношении жителя города Орла. Мужчина наладил незаконный бизнес и даже ввел плату за вход в свою квартиру. Правда, гости оплачивали визит не деньгами.

Дело в том, что орловец превратил свое жилище в притон для наркоманов. Желающие «принять дозу» приходили к нему, пользуясь методами конспирации. В частности, хозяин открывал дверь только по условному стуку. С собой визитеры приносили наркотические средства, часть которых отдавали хозяину притона в качестве вознаграждения.

Он и сам употреблял «зелье». При этом мужчина наладил сервис: он предоставлял гостям необходимые для потребления наркотического средства приспособления. Задержали его в феврале 2019 года. Подвела гостья. Женщина была остановлена для проверки сотрудниками полиции сразу после того, как покинула «нехорошую квартиру».

Ее доставили в Орловский наркологический диспансер для медицинского освидетельствования, в ходе которого и был подтвержден факт нахождения в состоянии наркотического опьянения. После этого за квартирой было установлено наблюдение. Взяли владельца притона с поличным – в тот момент у него в гостях находились сразу три посетителя.

Суд наказал подсудимого 1 годом и 4 месяцами лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда тот обязан прибыть самостоятельно.

ИА «Орелград»