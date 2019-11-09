В Орле мужчина ввел плату за посещение своей квартиры

9.11.2019 | 11:02 Новости, Общество

Житель Орла незаконно превратил свою квартиру в доходное место.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда в отношении жителя города Орла. Мужчина наладил незаконный бизнес и даже ввел плату за вход в свою квартиру. Правда, гости оплачивали визит не деньгами.

Дело в том, что орловец превратил свое жилище в притон для наркоманов. Желающие «принять дозу» приходили к нему, пользуясь методами конспирации. В частности, хозяин открывал дверь только по условному стуку. С собой визитеры приносили наркотические средства, часть которых отдавали хозяину притона в качестве вознаграждения.

Он и сам употреблял «зелье». При этом мужчина наладил сервис: он предоставлял гостям необходимые для потребления наркотического средства приспособления. Задержали его в феврале 2019 года. Подвела гостья. Женщина была остановлена для проверки сотрудниками полиции сразу после того, как покинула «нехорошую квартиру».

Ее доставили в Орловский наркологический диспансер для медицинского освидетельствования, в ходе которого и был подтвержден факт нахождения в состоянии наркотического опьянения. После этого за квартирой было установлено наблюдение. Взяли владельца притона с поличным – в тот момент у него в гостях находились сразу три посетителя.

Суд наказал подсудимого 1 годом и 4 месяцами лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда тот обязан прибыть самостоятельно.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования