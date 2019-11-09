В Орле транспортную программу оставили без финансирования

За год на ее реализацию денег так и не нашли.

Проверку на основании распоряжения администрации города Орла провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела. Они оценили полноту и достоверность отчетности о реализации в 2018 году сразу нескольких муниципальных программ. Бюджетные средства на их реализацию выделяются целевым методом.

Однако, как установили проверяющие, одна из программ в 2018 году не была исполнена ни по одному из направлений. Речь идет о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орел». Ее действие рассчитано на 2017 — 2025 годы.

Ответственным исполнителем программы, согласно данным годового отчета, является управление городского хозяйства и транспорта. Причиной неисполнения официально названо «отсутствие финансирования на проведение мероприятий муниципальной программы».

Добавим, что в целом потратить на нее городские власти планировали 45 миллионов рублей – по 5 миллионов в год. Программой предусмотрено развитие инфраструктуры для автомобильного транспорта, в том числе общественного, адаптацию остановок и подходов к ним для инвалидов, замену аварийных опор контактной сети трамвая и троллейбуса, мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб и другое.

Как следует из паспорта программы, протяженность автомобильных дорог общего пользования в городе составляет 456 км, в том числе с усовершенствованным покрытием — 299 км, с грунтовым и переходным покрытием — 157 км. Средняя скорость движения на дорогах Орла составляет 43,4 км/ч.

«Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность, — признают авторы этого документа. — В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снизилась на 20-30 процентов, себестоимость автомобильных перевозок увеличилась в 1,2-1,8 раза».

Также сообщается, что 70 процентов конструкций так называемых дорожных одежд рассчитано под осевую нагрузку в 6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусов имеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн.

«Существующая пропускная способность основных транспортных магистралей города Орла ограничена, — резюмируют авторы программы. — .Отрицательно влияет на общую обстановку и точечная застройка центра города, усугубляющая ситуацию с загруженностью существующих транспортных магистралей. Вышеперечисленные факторы способствуют формированию «пробок» на основных транспортных магистралях города. Пропорционально темпам прироста количества автомобилей будет постоянно увеличиваться время простоя в транспортных заторах».

ИА «Орелград»