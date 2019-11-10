В Орле освятили крест «сербского» храма

10.11.2019 | 12:29 Новости, Общество

Церемония освящения прошла на Знаменской богатырской заставе.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, речь идет о деревянном храме, заложенном в августе 2017 года. В настоящее время строительные работы близятся к завершению. Храм будет воздвигнут в честь святого благоверного князя сербского Лазаря. Как пояснили в митрополии, строится он в рамках совместного проекта орловских и сербских богатырей.

«По предложению российской стороны в Белграде будет построен храм во имя преподобного Илии Муромца — не только былинного героя, но и почитаемого православного святого, — рассказали в митрополии. — По предложению Святейшего Патриарха Сербского Иринея, для российской стороны был выбран святой князь сербский Лазарь».

Строительство в Орле ведется на территории Знаменской богатырской заставы. Его купол и крест освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Эта церемония предшествовала богатырскому празднику, участие в котором приняли богатыри из Тольятти, Тулы и Москвы.

ИА «Орелград»

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