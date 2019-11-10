В Орловской области легализовали десятки миллионов рублей

Налоговики региона рассказали о борьбе с серыми зарплатами.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, за 9 месяцев текущего года налоговые инспекции проанализировали деятельность около 1290 работодателей региона. Аналитиков интересовали, в первую очередь, сведения о размере зарплаты, которую они выплачивают своим сотрудникам.

Если средний уровень зарплаты складывается на уровне МРОТ или даже опускается ниже этой планке, работодателя приглашают на беседу в специальную межведомственную комиссию, которая занимается вопросами легализации налоговой базы. Его просят объясниться, поскольку возникает подозрение, что часть зарплаты он выдает в конвертах.

Это помогает работодателю частично уйти от уплаты налогов и обязательных сборов, но бьет не только по самим работникам, а и по бюджету. В УФНС напомнили, что в Орловской области налог на доходы физических лиц является одним из бюджетообразующих. А в структуре поступлений около 97 процентов приходится на его «зарплатную» часть.

В целом за отчетный период времени межведомственные комиссии заслушали около 820 налоговых агентов. Беседы возымели действия. После них дополнительные платежи составили 27,5 миллионов рублей. Повысив официальный уровень зарплаты, такие работодатели внесли в региональный и местные бюджеты более 12 миллионов рублей по НДФЛ и около 15 миллионов – по страховым взносам. Кстати, по сравнению с прошлым годом объем дополнительных поступлений вырос на 16 процентов.

«Кроме того, за истекший период 2019 года для проведения надзорно-контрольных мероприятий в части выявления нарушений трудового законодательства и дальнейшего использования их результатов при осуществлении налоговыми органами своих полномочий в территориальные органы Роструда направлена информация в отношении 27 налогоплательщиков», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»