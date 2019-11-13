Единая транспортная схема вновь получила долю критики

13.11.2019 | 12:33 Новости, Общество

Свое мнение по поводу новшества высказали власти Орловского района.

Фото orel-transport.ru

Как сообщили в администрации Орловского района, предложения по корректировке проекта единой транспортной схемы в очередной раз были обсуждены на оперативном совещании. Напомним, это задумка областных властей. С подачи регионального правительства предполагается объединить Орел и Орловский район в одну транспортную агломерацию. Был разработан проект единой схемы, но он вызвал немало нареканий. Его было решено доработать с учетом предложений с мест.

Они и были обсуждены на совещании. Как пояснили в администрации, корректировка вносилась «относительно отсутствия прямых рейсов, позволяющих без дополнительных затрат и пересадок жителям района добраться до социально-значимых объектов, расположенных на территории города и района».

В частности, в своих выступлениях главы сельских поселений отметили, что проектом новой схемы предусмотрено не только сокращение количества «пригородных» маршрутов, но и изменение конечных пунктов остановок с увеличением интервала движения автобусов. Все это грозит жителям Орловского района большими неудобствами. Кроме того, как заметили главы, целый ряд населенных пунктов вообще останется без автобусов. Среди таковых были названы поселок Булгаковский, поселок коттеджной застройки Малая Куликовка, поселок Стальной Конь, а также улицы Березовая и 7 Ноября в поселке Знаменка.

«Маршрутная сеть предполагает использование автобусов большой вместимости, автобусное сообщение в границах Орловского района всегда осуществлялось автобусами малой вместимости, такими как ПАЗ, КАВЗ, — сообщили в администрации. — Использование автобусов большой вместимости будет затруднительно из-за отсутствия остановочных павильонов с заездными карманами, достаточного места на конечных остановках для разворота».

По итогам обсуждения районные власти призвали областных коллег оставить без изменения маршруты и увеличить количество автобусов в часы пик. А также пустить автобусы в такие населенные пункты как Становой Колодезь, Новоселово, Малая Куликовка, Леженки, Мостки и Шиловский.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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