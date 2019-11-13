В Орле пьяный мужчина в диспансере обворовал юрисконсульта

Уголовное дело о краже женской сумочки рассмотрели в Орле.

Как сообщает Заводской районный суд, вынесен обвинительный приговор в отношении ранее неоднократного судимого местного жителя. Он попался на краже женской сумочки. Преступление рецидивист совершил в состоянии алкогольного опьянения, что суд счел отягчающим вину обстоятельством.

В тот день мужчина находился в Орловском психоневрологическом диспансере. Он незаконно проник в кабинет приемной и похитил оттуда женскую сумочку. Последняя принадлежала юрисконсульту этой медицинской организации. Сумма причиненного ей ущерба превысила 16500 рублей. Злоумышленник с места преступления скрылся, а похищенным распорядился по своему усмотрению.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства», — сообщили в Заводском райсуде.

Рецидивисту назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о возмещении причиненного ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу, так как осужденный обжаловал его в Орловском областном суде.

ИА «Орелград»