Полиция ищет водителя, который устроил погром в микрорайоне «Зареченский»

14.11.2019 | 12:00 Новости, Происшествия

Он бросил свой ВАЗ-2112 и скрылся

Полиция проводит проверку по факту инцидента с автомобилем, который ездил по газону в микрорайоне «Зареченский» в Орле и зацепил припаркованную иномарку. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

«В ходе осмотра близлежащей территории, полицейские обнаружили машину марки «ВАЗ-2112» с характерными повреждениями. Автомобиль изъят. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается лицо, управлявшее транспортным средством», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования