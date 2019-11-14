Полиция ищет водителя, который устроил погром в микрорайоне «Зареченский»

Он бросил свой ВАЗ-2112 и скрылся

Полиция проводит проверку по факту инцидента с автомобилем, который ездил по газону в микрорайоне «Зареченский» в Орле и зацепил припаркованную иномарку. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

«В ходе осмотра близлежащей территории, полицейские обнаружили машину марки «ВАЗ-2112» с характерными повреждениями. Автомобиль изъят. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается лицо, управлявшее транспортным средством», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»