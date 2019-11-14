В Орле пожарные спасли семь человек

Возгорание случилось в доме на улице Рощинской
В Орле сотрудники МЧС спасли семь человек из пожара на улице Рощинской, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
Сигнал о происшествии поступил 13 ноября в 21 час. Огонь охватил двухкомнатную квартиру.
«Поскольку в подъезде образовалось сильное задымление, для спасения и эвакуации людей из вышерасположенных квартир были сформированы два звена газодымозащитников», — указано в сводке.
Пожар уничтожил кухню, остальные помещения квартиры закопчены. Причина случившегося устанавливается, пострадавших нет.
ИА «Орелград»