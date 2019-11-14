Врачи борются за жизнь главврача Малоархангельской ЦРБ

Он попал в реанимацию после дорожного конфликта

Главврач Малоархангельской ЦРБ Юрий Трубников попал в реанимацию в результате дорожного конфликта, сообщает «Орловское информбюро». Медик получил травмы в ходе ссоры с другим водителем.

За жизнь коллеги борются врачи Орловской областной клинической больницы. Между тем в полиции уже нашли, кто нанес Трубникову тяжелые травмы. Соперником медика оказался мужчина 1986 года рождения.

«В настоящее время сотрудниками ОМВД по Свердловскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сказала начальник пресс-службы областного УМВД Карина Тхаржевская.

ИА «Орелград»