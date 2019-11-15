Клычкова и Муромского предупредили о надвигающемся коллапсе в детских садах

Чиновники сделали ситуацию с питанием школьников и детсадовцев патовой, и выхода из нее практически нет

13 ноября на прием к сити-менеджеру Орла Александру Муромскому пришла группа предпринимателей, которые поставляют питание в образовательные учреждения города. До того как пожаловать к главе администрации, они пробовали много способов получить свои деньги за поставленные продукты. Жалобы в прокуратуру и прочие органы вновь приводили к главе администрации Орла — как к должностному лицу, которое должно следить за выполнением контрактов.

Однако выплаты не шли с февраля 2019 года, задолженность приближается к сотням миллионов. Предприниматели лишены оборотных средств. Были попытки предпринимателей взыскать задолженность через суд, но они приводили лишь к усугублению ситуации, счета школ и садов блокировались и выплаты полностью останавливались. Не желая вредить городу, в котором живут, предприниматели прекратили попытки взыскать деньги через суды.

Тем временем городские чиновники, впрочем, как и областные, изображали из себя ждунов из того самого мема. Сложив на груди руки, ждали пока само рассосется. При этом они не забыли перераспределить бюджет и выделить дополнительные 120 миллионов на зарплаты чиновникам с Пролетарской Горы.

Очередной раунд переговоров с Муромским не дал предпринимателям оптимизма. Сити-менеджер сказал, что ему нужно подготовиться, и перенес встречу на 19 ноября. Мол, надо цифры подбить. Загнанные в непростую ситуацию предприниматели решили не ждать, пока руководитель города раскачается, и поддержали его открытым письмом Клычкову. В нем они просят губернатора во вторник прислать на встречу своего представителя.

Ситуация доведена до того, что поставщики продуктов в детские сады приглашают СМИ присутствовать на данных переговорах. Что неудивительно. В последние несколько недель вместо заработанных денег бизнесмены получают шквал проверок от прокуратуры, россельхознадзора и даже полиции. Без открытого для общества диалога решить этот вопрос нереально.

Подобные игрушки с давлением лишь загоняют ситуацию в тупик. Город Орел реально не может исполнить свои социальные обязательства и без поддержки областного бюджета медленно идет к банкротству. И тянет за собой тех, кто держал на плаву его последний год.

ИА «Орелград»