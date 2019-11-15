В Орле прохожие помогли преступнику совершить кражу

Девушка и молодой человек помогли снять деньги с чужой банковской карты.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда, местный житель приговорен к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей за совершенную им кражу. Он пытался добиться смягчения приговора в апелляционной инстанции, но у него ничего не вышло. Вердикт был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Жертвой преступника стал его знакомый. Произошло все 1 мая 2019 года. Приятели во дворе дома распивали спиртное, отмечая, видимо, праздник трудящихся. Когда выпивка закончилась, один из них дал другому свою банковскую карту и попросил сходить в магазин. Естественно, он сообщил ему и секретный пин-код.

Подсудимый выполнил просьбу, однако карту владельцу «забыл» отдать. А тот был уже настолько пьян, что забыл потребовать ее вернуть. На следующий день злоумышленник отправился по магазинам. Чувствовал он себя неважно, поэтому обратился за помощью к прохожим.

Сообщается, что снять наличные с чужой банковской карты в одном случае ему помогла незнакомая девушка, а в другом – незнакомый молодой человек. Они не знали о том, что карта принадлежит другому человеку, иначе могли бы тоже оказаться на скамье подсудимых. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил почти 44 тысячи рублей.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное возмещение ущерба причиненного преступлением, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронического заболевания», — сообщили в суде.

ИА «Орелград»