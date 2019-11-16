В Орле ссорящимся супругам расскажут о грехе развода

В областной столице открыли «кабинет примирения» для супружеских пар.

В Орле в городском отделе ЗАГС появился «кабинет примирения». Он предназначен для супружеских пар, «чьи отношения зашли в тупик». Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Там пояснили, что акция «День примирения» будет всероссийской. Она запущена по инициативе уполномоченного по правам ребенка в России. Орловская область стала пилотным регионом – первый «кабинет примирения» открыт именно в Орле. Далее эксперимент продолжит Новосибирск.

«Орловская епархия присоединилась к акции «День примирения», — пояснили в митрополии. — Разводящихся супругов бесплатно будут принимать психологи, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Орловской области и священники. Они помогут разобраться в причинах, которые могли стать поводом для принятия решения о разводе, и помогут сохранить семью».

В пользу появления такого кабинета, как считают в митрополии, является тревожная статистика. Согласно данным Орелстата, в Орловской области в среднем на каждые 100 браков приходится 72 развода. Впрочем, это не худший результат в стране. По соотношению количества браков и разводов Орловщина занимает 18-е место в рейтинге из 85 регионов страны.

«Орловские священники прилагают максимум усилий для сохранения семей и мира в них, — говорят в митрополии. — С точки зрения православного вероучения, развод — не только грех, но и трагедия, которая причиняет страдания супругам, и в не меньшей мере — их детям. Главным допустимым поводом для развода может стать прелюбодеяние (измена)».

Добавим, что кабинет будет работать с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00 часов.

ИА «Орелград»