Стало известно, сколько в Орле бедных людей

Пугающая статистика была озвучена профсоюзами.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, в этой организации прошло заседание совета, в котором приняли участие представители органов власти и работодателей. Главным вопросом стало подведение итогов выполнения трехлетнего соглашения, которое профсоюзы заключили с правительством региона. Было отмечено, что в целом его условия выполнялись. Однако некоторые важные направления не были реализованы.

Например, одной из самых больших проблем была названа зарплата. Профсоюзы указали на «рост нагрузки ряда категорий работников для достижения плановых показателей». Например, у учителей и медицинских работников коэффициент совмещения составляет в среднем 1,5-2 единицы. Иная ситуация у работников культуры, которым, наоборот, ставки дробят, в результате чего они имеют мизерный доход.

«Среднемесячная заработная плата не достигла уровня четырех прожиточных минимумов трудоспособного населения, заложенного в соглашении, — отметили в Федерации профсоюзов Орловской области. — Около 13 процентов населения продолжают получать доходы на уровне МРОТ, что позволяет им едва выживать».

Также было отмечено, что «трудоустроиться в регионе по-прежнему сложно, особенно молодым специалистам по полученной специальности; сохраняется практика работы по инициативе работодателей в режиме неполного рабочего времени и в отпусках без сохранения зарплаты».

Пугающей признали и тенденцию по снижению количества занятых в экономике. По сравнению с 2017 годом численность рабочей силы в регионе сократилась на 25,7 тысячи человек.

В Федерации также сообщили, что разработан проект нового регионального соглашения, действие которого будет рассчитано на 2020-2022 годы. Он содержит семь разделов, включающих обязательства сторон социального партнерства в сферах экономического развития, оплаты труда, социальной защиты, условий и охраны труда, молодежной политики и социального партнерства.

ИА «Орелград»