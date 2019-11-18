В Орле отдали под суд иностранного наркодельца

Житель Таджикистана пытался наладить сбыт героина.

Орловская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению иностранного гражданина в незаконном обороте наркотических средств. Как пояснили в этом ведомстве, на скамье подсудимых окажется гражданин Таджикистана. Его задержали весной этого года, когда он только прибыл в Орел.

По версии следствия, иностранец планировал наладить сбыт героина на территории нашего города. Действовал он не один, однако со своим подельником из соображений конспирации общался только через мессенджеры.

Сбыть наркотик иностранец не успел, так как был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Дело на него завели по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В случае признания вины наркодельцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

«В отношении сообщника обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство», — уточнили в Орловской транспортной прокуратуре.

ИА «Орелград»