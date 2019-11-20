Орловские чиновники торжественно открыли туалет

20.11.2019 | 10:42 Новости, Общество

Теплого санитарного помещения не было в школе 145 лет

Чиновники в Орловской области торжественно открыли теплый туалет в Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда».

На церемонии открытия туалета присутствовали глава района Борис Макашов, чиновники должанской администрации, директор школы Наталия Полякова.

«Выступавшие отметили добросовестную работу подрядчика, что условия обучения детей стали более комфортными, приближенными к современным условиям. И от детей, и от родителей звучали искренние слова признательности и благодарности в адрес районного руководства», — пишет газета.

На строительство и подключение теплого туалета к школе ушло 909 тысяч рублей. В ближайшее время чиновники пообещали открыть аналогичное помещение в Никольской школе, а в 2020 году – в Евлановской и Алексеевской школах.

ИА «Орелград»

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