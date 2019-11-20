В Орловской области госдолг остановился в шаге от предела

Областные власти подвели итоги реализации долговой политики.

Правительство Орловской области подвело официальные итоги реализации долговой политики за 2018 и 2019 годы. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 октября 2019 года государственный долг региона составил 17,928 миллиарда рублей. Этот показатель составляет 88,2 процента от налоговых и неналоговых доходов области при максимально допустимых 100 процентах в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В правительстве считают, что ситуация могла быть хуже. Так, согласно официальным данным, с января 2018 года и по настоящее время области за счет собственных средств удалось сократить государственный долг на 413 миллионов рублей. Эту работу чиновники обещают продолжить и в 2020 году.

«Кроме того, на постоянной основе проводится работа по сокращению расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга, — говорится в тексте правительственного постановления. — Между Министерством финансов РФ и правительством Орловской области заключены соглашения о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета. 28 декабря 2017 года указанные бюджетные кредиты реструктуризированы и заключены дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов».

Сообщается, что в конце 2017 года в качестве бюджетных кредитов позаимствовала 4,129 миллиарда рублей. Это позволило «оптимизировать структуру государственного долга области и сократить в 2018-2019 годах расходы на его обслуживание». Ставка по бюджетным кредитам составила всего 0,1 процента годовых, тогда как средняя ставка по взятым ранее коммерческим кредитам составляла 9,8 процента. Экономия за счет замещения составила 557 миллиона рублей.

«За счет привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации Орловская область сократила расходы на обслуживание государственного долга в 2018 году на 120,6 миллиона рублей, в 2019 году — более чем на 100 миллиона рублей», — следует из отчета правительства.

ИА «Орелград»